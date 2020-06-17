Заказы через Facebook: Библиотеки на карантине столкнулись с новыми вызовами (Видео)

С 8 июня в Северодонецке начала работать публичная библиотека. Однако и здесь действуют карантинные ограничения: заходить в помещение можно только в масках и придерживаться дистанции.

«Мы работаем в ограниченных условиях. Работает только абонемент, где можно обменять книги, которые были на руках, или взять новые. Иные отделы, к сожалению, ограничены в обслуживании. Мы сейчас больше работаем в онлайн-режиме: делаем обзоры литературы, заказать книги можно на нашей странице в Facebook. Также можно сделать копирование документов и распечатку. К сожалению, иные услуги пока не доступны», – рассказала ведущий библиотекарь Юлия Беловицкая.

В работающем отделе абонемента соблюдают карантинные требования: постоянно дезинфицируют помещения, читатели могут воспользоваться дезинфектором и перчатками. А принесенные книги несколько дней находятся на карантине в закрытом доступе.

«Сначала нам было очень сложно сориентироваться, как мы будем обслуживать на карантине наших читателей. А их за этот период не уменьшилось, а даже интерес к библиотекам вырос – потому что у людей появилось больше свободного времени. И тогда мы столкнулись с тем, что нам все нужно организовать в онлайн-режиме: освещать свои фонды, делать выставки книг. Это для нас был новый опыт. Вызов даже. Ведь ранее мы не так часто работали в онлайне, а были ориентированы на прямой контакт. Поэтому в начале было трудновато. Но сейчас у нас уже есть план работы на онлайн, потому что уже лето, дети – на каникулах, поэтому вся детская литература – в онлайне. Но надеемся, что скоро мы увидим наших читателей в залах», – продолжила Беловицкая.

Читатели с пониманием относятся к ограничениям. Здесь уже с нетерпением ждут очередного ослабления карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»