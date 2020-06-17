СБУ задержала мужчину, который хотел жить в «Одесской народной республике» (Фото)

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию «Одесской народной республики». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сначала одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО. Затем по их заданиям призывал в соцсетях поддерживать псевдообразования "Л-ДНР". В итоге, начал пропагандировать за выход Одесского региона из состава Украины», – говорится в сообщении.

По месту регистрации и проживания злоумышленника правоохранители нашли доказательства преступной деятельности.

Одесситу уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.