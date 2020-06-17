На Луганщине погиб украинский военный

Сегодня, 17 июня, на Донбассе погиб военнослужащий ООС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что в течение дня противник 3 раза обстрелял украинские позиции.

Бои велись, в основном, на территории Луганской области. «В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумел – стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Украинские защитники отреагировали на все возможные угрозы и заставили противника прекратить свои агрессивные действия.

«К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», – отметили в штабе.