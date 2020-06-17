Медики и ребенок: На Донетчине 11 новых инфицированных COVID-19 (Карта)

За сегодня, 17 июня, в Донецкой области выявлены 11 новых инфицированных COVID-19. Из них: 7 – в Славянске, 3 – в Мариуполе и 1 – в Краматорске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«4 из них – у пациентов с предварительным диагнозом "пневмония". Один – во время планового обследования медработника, остальные 6 – это контактный круг лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – отметил губернатор.

Среди инфицированных – 4 медработника и ребенок.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 349 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 155 пациентов;

находятся на лечении – 186 человек;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 июня в Украине коронавирусом заболели 33 234 человека (14 943 пациента выздоровели, 943 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 66 инфицированных СOVID-19 (49 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 889 заразившихся (выздоровели 241 человек, летальных случаев – 45). В «ЛНР» (последние данные опубликованы по состоянию на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).