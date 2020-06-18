Лариса Лисняк: Хотела бы я вернуться в Донецк?..

Все-таки попускает… Видите, я уже не пишу о своих пережитых ужасах в «ДНР». Хотя для исповедных блогов тем хватает. Не полностью, но спустя четыре года депортации – меня немного отпустило.

Думаю, главная причина – обретение своего жилья. Для переселенца даже неважно, где и какое. У меня так звезды сошлись, что после мытарств по Киеву и пригороду – оказалась в Славянске. (Не «завидуйте», мне еще ближайшие 10 лет долги раздавать:) ).

Но стала ли я более мягкой в своем отношении к пережитому в Донецке 2014-16? Нет!

Перестала ли я любить Донецк? Нет!

Хотела бы я вернуться в Донецк?.. Даже после освобождения?.. Именно после пережитого при «ДНР» – пока не знаю. Для меня это на данный момент еще слишком больно. И физически, и морально. Не стены. Люди. Некоторые. Не могу пока себя представить идущей среди них. Стоящей в очереди за клубникой, передающей талончик на компостер, дающей прикурить…

Но, наверное, это «Нет» со временем пройдет. Пока – не знаю.

Мне намного легче, чем тем, кто выехал в 2014-м еще практически из мирного Донецка. У меня нет тяги назад. Просто выехавшие до июля 2014-го помнят Донецк да, не мирным, но они не знают его военным, «дэнээровским». Уже был захвачен Славянск, Горловка… А Донецк продолжал жить своей прежней жизнью. До 5 июля 2014 года, пока сюда не впустили выдвинувшегося из Славянска Игоря Гиркина (Стрелкова) с его «ополчением». 5 июля – мой день рождения. Теперь эта дата двояко со мной.

Так вот, многих выехавших до 5 июля до сих пор давит ностальгия. Они запомнили Донецк прежним, они даже не представляют, как в реалии он изменился после их отъезда. Многие мои друзья-переселенцы приезжали на пару деньков из Киева, Харькова, Львова. А потом с ужасом взахлеб мне рассказывали, какой пустынный город, как давят на них эти флаги на каждом шагу, как поражают эти рассказы шепотом на кухнях… А я им говорила об этом изначально с 2014-го. А они, живя в мирной Украине, мне не верили и упрекали в преувеличении. В итоге, они продавали свои квартиры, вывозили своих родных и заявляли: больше в «этот» Донецк мы никогда не вернемся. Но надо признать, что Донецк уже никогда не будет «тем». Даже вновь украинским – он будет иным.

При этом есть среди знакомых переселенцы, которые буквально на неделю в год приезжают к своим родным. И просто стараются не вникать. Как приехали с восприятием Донецка «до 2014», так и уехали, не пытаясь что-то анализировать. С их точки зрения – чисто, красиво, розы, класс.

Меня вынудили выехать из Донецка в феврале 2016-го. То есть я 2 года наблюдала воочию, что у нас там происходит. И реально, как журналист, хотела «досмотреть этот сериал до конца». Но получилось так, как получилось…

Первое время с 2014-го я продолжала жить в «своем» замкнутом Донецке. Город я тогда четко разделяла на «мой» и «их». «Мой» – это все немые здания-сооружения, сопровождавшие меня с рождения. Это дух, аромат Донецка, который могли уловить только местные, а не бородатые вооруженные пришлые. А еще единичные оставшиеся друзья, с которыми я могла открыто поговорить об «этом». И квартиры. Моя – входя в нее с улиц, обросших «дэнээровскими» триколорами, я опять попадала в «свой» Донецк. Аналогичные моменты – квартиры, гаражи, дачи «наших».

Мы собирались, как некие шпионы. Вынимали батареи из мобильников, клали их подальше… И общались. И реально всплывали картинки фильмов подпольной жизни Ленина или молодогвардейцев в период ВОВ. А с чем у нас могли быть еще ассоциации, у рожденных в СССР?

Живя уже год в Славянске, я познакомилась с несколькими местными, пережившими события апреля-июля 2014 года. Люди моего возраста и старше. Они тоже не принимали происходящее. И тоже, с уровня сегодняшнего дня, действовали «как дети», как «молодогвардейцы». Именно поэтому я из фешенебельного далековоенного Киева переехала в Славянск. Потому что меня здесь понимают.

В Киеве мне все сочувствовали и жалели. Но они (не все) не готовы были «рвать» за Украину. Не в укор киевлянам, просто они, мирные, не могут этого понять. Как спустя годы объяснили мне психологи – это не они «плохие», это просто я потеряла реальность мирной жизни. И то, «что ты была на войне», не должно является оправданием тебя. Тебе нужно заново учиться жить в мире.

Первое время я была в шоке. Почему мне нужно учиться жить в мире? Мне виделось наоборот – я должна кричать всем мирным киевлянам-львовянам, что такое война… Что она есть...

Буквально два фрагмента.

Первый. 2015 год. Мы с мамой из Донецка приехали в Мариуполь. Зашли в супермаркет. Кто-то из покупателей громко захлопнул дверь холодильника. Мы с мамой резко упали на пол и прикрыли голову руками. Сработал уже выработанный инстинкт обстрелов. Все, естественно, на нас глазели. И мы поднимались с чувством вины – извините, что нарушили вашу мирную жизнь.

Второй. Уже после депортации. 2016-й. Я в Киеве все еще хожу с паспортом на случай патруля, и в 21:00 – уже в квартире, так как через пару часов должен начаться комендантский час. Бежала из Донецка, естественно, без базовых предметов жизнедеятельности. Зашла в «Фокстрот» купить утюг. А тут парочка выбирает телевизор. И Она буквально визжит, что мама ее рожала не для того, чтобы смотреть ТВ по диагонали в 32 дюйма. Визжит несколько минут. В итоге, Он ее спокойно обнял, поцеловал, сказал, что сейчас у них хватает денег только на 32 дюйма, но это «наших собственных средств, за которые нас никто не будет понукать». Ну, и что как только он получит повышение, то заменит телевизор, а 32-дюймовый перенесут в «детскую».

Наблюдая за этими «дюймами», ощутила, что придется вызвать «скорую». Ну, как так?! У меня, как у волонтера, там мамочки с детками в подвалах на линии фронта, у меня там Вера Михайловна неходячая под обстрелами… А у них тут скандал из-за дюймов….

«Вот это об этом же. Нельзя винить людей за то, что они живут мирной жизнью. Потому что это по-человечески нормально. Опять-таки, ты не знаешь – а может эта парочка такие же волонтеры, которые помогают армии, жителям Донбасса? Нельзя делать поспешных выводов тупо исходя из степени "накачки" губ девушки. Даже если я не права, у тебя нет доказательств вины этой пары. А эмоции, неадекватное твое восприятие мирного мира – будем бороться», – поясняла мне подруга-психолог-адвокат.

Она тоже переселенка, она тоже в первое полугодие «русской весны» в Донецке многое пережила.

– И что? Даже не «накрывает»?

– Да накрывает, и еще как. Но есть методики. Признаюсь, даже мне не всегда помогают. Тогда просто реву.

А вот у меня с выездом из Донецка основалась новая проблема – не могу реветь, ступор. В этом случае могут помочь только окружающие.

И именно в Славянске (который пережил 3-месячную настоящую войну) я встретила тех, кто истинно меня понимает. Учитывая историю войны на Донбассе, кроме Славянска, за пониманием мне бы и поехать некуда. Ну, разве что в поселки на линии фронта, куда я с гуманитаркой постоянно ездила после депортации из «ДНР».

Много чего мы со «своими» в Донецке-14-16 обсуждали, частично и делали. Но я сейчас, с мирной территории, смотрю на прошлое, – господи, какие же мы в наши 40-50 своих лет оставались детьми. Мы и сейчас с друзьями по «цеху» это обсуждаем, и понимаем реальную бессмысленность неких своих действий… Кто-то подрисовывал «гитлеровские» усы баллотировавшемуся на «выборах» Захарченко, кто-то писал на столбах и остановках проукраинские надписи, кто-то в своей типографии втихаря печатал, а мы все расклеивали «голубо-желтые» наклеечки по городу… Где-то в 2015-м я на своей странице в Фейсбук сделала подборку из проукраинских надписей в Донецке… Тогда я не могла засветить, что часть из них – это наша работа.

Да, все эти фото «на ура» заходили в СМИ мирной Украины. Мои посты и снимки перепечатывали ведущие украинские издания. Я регулярно фотографировала и процесс пересечения линии разграничения (вот еще психологический момент – до сих пор ее не могу назвать линией именно соприкосновения). По всем просторам интернета и сегодня разносятся мои фото с КПВВ «Майорское»…. а на них – мой папа… Папа, с которым я после депортации думала, что никогда больше не увижусь. И только переехав в Славянск, спустя три года мы смогли впервые встретиться.

Вот реальная работа – волонтерство в «красной зоне» и вытягивание «из подвалов» пленных. И самый шок: встреча из застенок Ларисы Белоцерковец. А особенно, когда я узнала, что ее «взяли» за надписи «Україна». И когда она мне рассказывала о пытках, вот тогда я только осознала, какими мы были «детьми» со своими наклейками и чем это в реалии могло закончиться. Но, конечно, я не жалею – потому что помню само чувство, когда ты клеишь запрещенную наклейку, и какая украинская эйфория сопровождает тебя пару часов. Просто нас пронесло.

Война ставит свои точки над нашим «і». Ранее ты даже не задумывался, что, живя буквально в соседних кварталах, больше никогда не сможешь увидеться со своими родными. Живя в одной квартире – с мужем, супругой, детьми. А когда тебя от этого силой оторвали, только тогда понимаешь… насколько ты их любишь. И от них идет такая же волна – насколько они любят тебя. И эти чувства вне географий, границ, линий разграничений.

А Донецк… На то он и Донецк, что нас дождется... пока мы научимся жить в мире.