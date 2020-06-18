ФК «Шахтер» – ФК «Вольфсбург»: В УЕФА назвали дату ответного матча

Исполнительный комитет УЕФА утвердил проведение оставшейся части розыгрыша Лиги Европы – 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Ответный матч 1/8 финала «Шахтер» – «Вольфсбург» должен состояться 5 или 6 августа. Место проведения будет подтверждено дополнительно.

Начиная с четвертьфинала, стадии турнира будут состоять из одной игры и пройдут в четырех немецких городах: Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

Календарь Лиги Европы – 2019/20:

5–6 августа. 1/8 финала (города будут подтверждены);

10–11 августа. 1/4 финала (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен);

16–17 августа. 1/2 финала (города будут подтверждены);

21 августа. Финал (Кельн).

Были одобрены основные принципы медицинского протокола УЕФА, которые будут применяться на всех матчах.

Также официальный сайт организации сообщает о том, что командам будет разрешено внести в Список А на оставшуюся часть сезона трех новых игроков при условии, что они уже зарегистрированы и имеют право выступать за клуб с момента последнего дедлайна регистрации (3 февраля 2020 года). Список А по-прежнему сможет содержать не более 25 футболистов.

Напомним, 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» встречался с «Вольфсбургом» на выезде и победил со счетом 2:1. Голами отличились Жуниор Мораес (17-я минута) и Маркос Антонио (73-я).