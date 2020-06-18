Коронавирус: В Мариуполе рассказали, сколько человек выздоровели

В Мариуполе COVID-19 с начала эпидемии подтвердили у 113 человек, при этом 101 человек выздоровел. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В городе зарегистрированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 101 пациент выздоровел. За все время пандемии зарегистрирован 1 летальный случай в больнице интенсивного лечения.

На лечении находятся 16 человек. В том числе с подтвержденным диагнозом – 12 человек, с подозрением – 4. На исследование в референс-лабораторию отправлены 83 пробы. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 86 лицами, контактировавшими с пациентами с подозрением на коронавирус и больными COVID-19, и 12 жителями, которые прибыли из-за рубежа. Все они находятся на самоизоляции.

У всех находящихся на лечении пациентов с подтвержденным заболеванием коронавирус – положительная динамика выздоровления.

В Мариуполе проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19. Профильные структуры городского совета продолжают реализацию и контроль необходимых мер.