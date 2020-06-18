RU
Все новости

Инвалидность или смерть от коронавируса: Установлены выплаты для медиков

18.06.20 09:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительством определены выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

На заседании правительства 17 июня приняты решения, направленные на усиление социальной защиты медицинских работников.

Постановлением определены выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавирусной инфекции:

  • I группа инвалидности – выплата составит 840 тыс. 800 грн;
  • II группа инвалидности – 735 тыс. 700 грн;
  • III группы инвалидности – 630 тыс. 600 грн.

Члены семьи в случае смерти медицинского работника от этого профессионального заболевания при исполнении профессиональных обязанностей получат 1 млн 575 тыс. 500 грн.

Средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк