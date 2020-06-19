RU
Все новости

Квест – пройди и останься в живых: В Луганске обсуждают мост (Фото)

19.06.20 13:59
Луганск / Скриншот видео из соцсетей
Луганск / Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске разрушается один из мостов. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Так, речь идет о мостовом сооружении над автодорогой в районе остановки «Лесоторговый склад»: плиты пешеходной части по обе стороны моста частично обрушились: зияют огромные дыры. Проезжая часть таких больших повреждений не имеет.

«А че, нормальный такой квест, типа – пройди мост и останься в живых. За удачную прогулку в награду – целые кости… А чтобы жизнь медом не казалась, ночью и без фонарика… Мост просто ужас! Не то что с коляской, ногами не пройдешь… Пока кто-то не упадет и не убьется, наши власти ничего делать не будут! Жалко, что они там не ходят пешком», – пишут люди.

При этом жители Луганска отмечают, что мост относительно недавно ремонтировали, однако не весь, а лишь его часть. Все остальное оставили в прежнем состоянии.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк