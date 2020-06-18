Участник НВФ «ДНР», виновный в убийстве полковника СБУ Хараберюша, задержан во второй раз

Осужденный за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша и выданный «ДНР» в рамках обмена в декабре 2019 года участник НВФ Сергей Пастухов снова задержан. Об этом 15 июня заявила «обмудсмен ДНР» Дарья Морозова. Также эту информацию подтвердил журналист и военный Михаил Ухман, пишет LB.ua.

По словам Морозовой, Пастухова взяли в плен. Он якобы переплыл пруд в районе неподконтрольного украинским властям пос. Александровка (недалеко от Марьинки, Донецкая обл.). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, то есть незаконно пересек линию разграничения.

По словам Ухмана, Пастухов вместе с еще одним участником НВФ попался во время разведки.

Сейчас он находится в Мариуполе.

Напомним, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в 2017 году Мариуполе, взорвала женщина-диверсант Юлия Прасолова. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. Позже Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

26 декабря 2019 года Ильичевским районным судом Мариуполя также к 12 годам лишения свободы были приговорены еще двое участников убийства – пенсионер Эдуард Бондаренко, который жил в селе Георгиевка Марьинского района, и Сергей Пастухов – житель Марьинки, ранее трижды судимый за грабеж, за незаконные операции с металлоломом и кражи.

Пастухов хранил взрывчатку, переданную ему представителем «ДНР». В середине марта 2017 года он передал эту посылку в Мариуполе Юлии Прасоловой. Бондаренко собрал составные части посылки в единый взрывчатый предмет, который Прасолова заложила под авто полковника СБУ.

Все три участника убийства после приговора были освобождены в рамках обмена пленными и переданы в «ДНР».