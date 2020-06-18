Сводка из зоны ООС за 17 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный погиб, один был ранен и еще один воин получил боевые травмы. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Орехово – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Крымского – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку поселка Шумы (Торецк) – из стрелкового оружия;

у Луганского – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских позиций:

у Опытного – из автоматических станковых гранатометов;

в районе Водяного – из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

вблизи Пищевика – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Авдеевки – из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому – из минометов различных систем;

у Попасной – обстрел вел снайпер противника.

С начала текущих суток новые обстрелы не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки дважды нарушили режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов – 9 единиц. Противник применял минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В зоне обстрела оказались Ясиноватая и село Малое Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). В последнем огнем повреждены дом и гараж».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.