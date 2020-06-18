RU
Все новости

Новый антирекорд COVID-19 в Украине: 829 заболевших за сутки

18.06.20 09:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 829 человек. Это новый антирекорд заболеваемости. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 829 человек. Из них 61 ребенок и 66 медработников. Это новый антирекорд, установленный в Украине. Были госпитализированы 195 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 504 пациента. В целом, за все время пандемии заболели 34063 человека. Из них 2506 детей и 5716 медработников. При этом в целом выздоровели 15447 человек. Летальных случаев – 966», – сказал Степанов.

Министр также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зарегистрированы во Львовской (171), Закарпатской (74) и Ровенской (73) областях.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк