В «ДНР» показали птицефабрику в Шахтерске и рассказали, каким мясом собираются кормить людей (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) на птицефабрике выращивают кур, мясо которых впоследствии отправляют на рынки. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как уверяют в «ДНР», сейчас на фабрику завозят цыплят родительского стада: для производства инкубационного яйца. Птенцов привозят грузовыми машинами, которые следуют на фабрику прямо с пункта пропуска «Успенка».

На фабрике рассказывают, что все машины, которые приезжают на предприятие, проходят санобработку: кузов и кабину автомобиля обрабатывают специальным раствором, после чего машина проезжает через 3-процентный раствор извести, где дезинфицируются колеса.

После этого специалисты берут смывы с оборудования, с картонных коробок, отбирают цыплят – чтобы провести исследование. С начала июня поголовье, за счет поставок птенцов из РФ, пополнилось на 40,5 тыс. цыплят родительского стада.

Как утверждает директор «Шахтерской птицефабрики» Илья Мусафиров, ожидаются еще поставки. «Мы полностью будем обеспечены своим инкубационным яйцом и у нас не будет потребности закупать яйцо у сторонних контрагентов. Это то яйцо, с которого мы будем получать финальный гибрид бройлера РОСС-308», – сообщает он.

Именно эта порода после выращивания и убоя поступает в магазины и на рынки «республики».

В «ДНР» заявляют, что перебоев в работе птицефабрики не предвидится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube