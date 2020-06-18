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Есть новые смерти: В «ЛНР» впервые за почти 2 недели сообщили о ситуации с COVID-19

18.06.20 10:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 466 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 466», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что «в ЛНР, согласно проведенным 17 июня исследованиям, выявлены 6 случаев заболевания COVID-19».

Всего выздоровели 418 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 11 человек.

Отметим, что предыдущие данные по COVID-19 в «ЛНР» публиковали по состоянию на 6 июня.

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