Штрафы за долги по коммуналке вырастут: Подробности

В следующем отопительном сезоне для украинцев вырастут штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ), пишет «Сегодня».

В документе, в частности, говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.

«Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)», – говорится в документе.

При этом должникам обещают и более мягкий способ решения проблемы – например, реструктуризацию.

«В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги», – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.