Новые случаи коронавируса на Луганщине связаны с возвращением украинцев из РФ (Карта)

За последние сутки в Луганской области выявлены 2 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили в центре, 2 положительных результата ПЦР-тестов – у жителей пгт Беловодск. «И снова эти случаи связаны с возвращением наших граждан из РФ. Один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания, был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы, а вчера ПЦР-тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай – член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой», – рассказали в центре.

Таким образом, на 18 июня в области подтверждены 68 случаев COVID-19, 49 человек выздоровели, 19 лечатся, из них 4 больных проходят лечение в инфекционных стационарах лечебных учреждений области, остальные – амбулаторно.