В ВСУ за сутки выявили 18 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих, Винницкая района больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница – по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек.

«Киевская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область – 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область – 1 военнослужащий, Винницкая область – 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – рассказали военные медики.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 148 человек. Всего за время пандемии выздоровели 227 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 427 человек. У 70 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.