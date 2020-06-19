Вот такое состояние на 2020 год: Как выглядит ж/д вокзал в Донецке и рынок возле него (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на железнодорожном вокзале.

По его словам, сам вокзал разделен на 2 части – это пригородный и основной. У вокзала – автостанция. Движение достаточно оживленное.

«Виконста» сообщил, что пригородный вокзал сейчас не работает. Мужчина поднялся на платформу. Он напомнил, что раньше на 1-й путь прибывали поезда «Интерсити+», следовавшие на Киев, Харьков. Также с ж/д вокзала отправлялись поезда и в другие точки.

«К сожалению, ж/д вокзал города Донецка не работает. Рельсы ржавые, видимо, здесь никто не ездит. Вот такое состояние на 2020 год. Вот так выглядит ж/д вокзал. Поезда не ходят… Я не знаю, как сейчас, но я ездил в сторону Еленовки на дизель-поезде», – сказал он.

«Сам ж/д вокзал, как и Донецк, к Евро-2012 облагораживали, вкладывали сюда деньги. В итоге это все стоит», – добавил дончанин.

Также он побывал на рынке рядом с вокзалом. Это один из самых крупных рынков в городе. «Людей валом», – отметил житель Донецка.

На торговых рядах продают овощи, сало, яйца, мясо (есть и отдельный мясной павильон) масло подсолнечное, чай, кофе, сладости, крупы, колбасные изделия. «Если вы хотите купить самую дешевую рыбу в Донецке – вам нужно поехать на ж/д вокзал», – сообщил «Виконста».

На рыбных рядах – свежая рыба и замороженная: карп, иваси, бычки, мойва, тюлька и др. Есть ряды с мелкой техникой, посудой, строительными товарами, есть вещевая часть рынка, где продают одежду и обувь. Дончанин уточнил, что в целом на всех рынках цены примерно одинаковые.

Житель Донецка поделился наблюдением, что молодежи на рынке мало, преимущественно покупки делают люди старшего возраста.

На рынке произошел небольшой инцидент. К «Виконсте» подошли двое мужчин – сотрудников рынка, которые поинтересовались, с какой целью он снимает видеоролик. Ответ, что ролики снимаются для YouTube-канала, их не устроил. «Это частная собственность», – сообщил сотрудник рынка.

«Виконста» ответил, что это общественное место. После этого подошедшие мужчины сказали, что он плохо знает свои «права и обязанности», но не стали развивать конфликт и удалились.