ФК «Шахтер» – ФК «Александрия»: Превью матча

В 27-м туре чемпионата состоится встреча «Шахтера» с «Александрией». Матч состоится 20 июня в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 19:30, сообщает пресс-служба «горняков».

Мотивация у «Шахтера» одна – одержать победу и стать чемпионом уже в этом туре. Защиту титула в текущем сезоне «горняки» начали стартовым поединком УПЛ именно с «Александрией» – 3:1. А с возобновлением Премьер-лиги были сильнее в 3 играх: с «Динамо» (3:1), «Десной» (3:2) и «Колосом» (1:0), – они состоялись на НСК «Олимпийский» в Киеве, но в последнем случае «оранжево-черные» выступали в роли гостей. До конца чемпионата-2019/20 осталось 6 туров.

Подготовку к встрече с «Александрией» подопечные Луиша Каштру начали во вторник, 16 июня. В списке травмированных Исмаили, Валерий Бондарь и Майкон. Из-за небольших повреждений по индивидуальной программе тренировались Тарас Степаненко и Жуниор Мораес, но впереди еще несколько дней, чтобы подойти к игре в должных кондициях. А вот Маркос Антонио, отбывший один матч дисквалификации, совершенно точно возвращается в обойму.

«Александрия», год назад впервые в истории завоевавшая бронзу, сейчас занимает 5-е место и отстает от «Десны» и «Зари» на 6 очков. Перед карантином команда открыла второй этап домашней победой над «Колосом» со счетом 4:2, после паузы минимально обыграла «Зарю» (1:0), однако затем последовали 2 капитальные неудачи.

Подопечные Владимира Шарана были сильнее в половине своих матчей в чемпионате (13 из 26), 4 закончили вничью и потерпели 9 поражений. Основательно подпортили разницу мячей недавние встречи с «Динамо» и «Десной» (дважды по 1:5), по итогам которых количество пропущенных приблизилось к забитым (37–35).

Глеб Бухал (перебор желтых карточек) и Владислав Бабогло (удаление в предыдущем туре) дисквалифицированы.

С «Александрией» у «горняков» состоялось 20 матчей. 17 завершились победами «Шахтера», 2 – вничью, 1 – в пользу оппонента. «Горняки» забили 39 мячей и пропустили 13.

Предыдущая встреча в чемпионате была 27 октября в Харькове. «Оранжево-черным» не удалось пробить «Александрию» и ее вратаря Юрия Панькива, справившегося со множеством ударов Мораеса, Тайсона, Степаненко, Тете, Исмаили и Кривцова (0:0). До этой игры «Шахтер» оставался единственным клубом в Европе, который не потерял ни одного очка в своем чемпионате.