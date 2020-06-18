В Госпогранслужбе рассказали об открытии пешеходного движения на границах с РФ и Беларусью

В Госпогранслужбе готовы к открытию пешеходного движения в пунктах пропуска на границах с РФ и Беларусью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, во время прямого эфира на тему: «Ослабление карантина на границе» рассказал заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

По его словам, по инициативе ГПСУ подготовлен проект, который был рассмотрен правительством. Принято решение касательно открытия еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью: «Вильча» в Киевской области и «Дольск» на Волыни.

Кроме того, по этому распоряжению правительства было открыто пешеходное движение в ряде пунктов пропуска на границах с РФ и Беларусью. «Хочу предупредить, что это не с сегодняшнего дня пешеходы могут передвигаться. Решение вступает в силу со дня опубликования на сайте Кабмина – когда будет опубликовано, в тот же день мы сможем открыть пешеходное движение на этих направлениях», – рассказал Лысюк.

Он отметил, что в пункте «Гоптовка» в Харьковской области сейчас напряженная ситуация, где много людей хотят пешком пересечь границу, но пока что пешеходное движение закрыто.

Генерал подчеркнул, что в ГПСУ готовы к открытию движения и ожидают лишь опубликования документа.