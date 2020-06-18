В некоторых областях Украины могут ужесточить карантин: Ляшко назвал условия

В некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен уже в понедельник, 22 июня. Об этом сегодня, 18 июня, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста (количества зараженных) может это показать», – сказал Ляшко.

Однако такого сценария можно избежать.

«Главное сейчас правильно придерживаться противоэпидемических норм и мягко выходить из карантинных ограничений. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин. Как это делать – мы прописали в новом постановлении Кабинета министров Украины, которое вчера (17 июня, – ред.) было одобрено правительством», – сказал Ляшко.

К индикаторам, по которым будет оцениваться необходимость введения карантинных ограничений, добавился еще один.

«Ввели новый, четвертый индикатор. Это показатель динамики роста случаев инфицирования. Суммарный показатель количества случаев за эту неделю сравнивается с количеством случаев за предыдущую неделю. Если он превышает "десять" тогда область должна применять ограничительные противоэпидемиологические мероприятия», – сказал главный санврач.

Ограничения теперь, по его словам, могут применяться не для всей области.

«Региональная комиссия может принимать решение и закрывать отдельные населенные пункты», – сказал Виктор Ляшко.