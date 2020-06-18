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Пересечение линии разграничения: В «ЛНР» сообщили о списках

18.06.20 12:16
Блокпост «ЛНР» в Станице Луганской
Блокпост «ЛНР» в Станице Луганской / Фото: facebook.com

Из «ЛНР» переход через линию соприкосновения на подконтрольную украинским властям территорию не ограничен, но производится по спискам, которые формирует «министерство иностранных дел ЛНР». Об этом сегодня, 18 июня, заявил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент выезд на территорию Украины не ограничен ограничительными мерами и только лишь согласуется посписочно министерством иностранных дел (ЛНР)», – уверяет Докашенко.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что «министерство иностранных дел» окажет содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

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