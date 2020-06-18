Среда, суббота и списки в ТКГ: В ГПСУ объяснили, как НВФ «ЛНР» пропускают людей через линию разграничения

На Донетчине и Луганщине функционирует по одному КПВВ, через который сотрудники Госпогранслужбы осуществляют пропуск. Вместе с тем, незаконные вооруженные формирования (НВФ) пропускают людей только по определенным спискам, согласованным на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, во время прямого эфира на тему: «Ослабление карантина на границе» рассказал заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

«Что касается линии разграничения, по решению командующего Объединенных сил КПВВ были закрыты, и с 10 июня, также по его решению, 2 КПВВ были открыты – это "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области», – сообщил Лысюк.

«За этот период в Марьинке пропущено 26 лиц, в Станице Луганской – 644. Почему так мало? Та сторона, неподконтрольная, отказывается осуществлять пропуск граждан. Через Трехстороннюю контактную группу информирует, что идут карантинные мероприятия и пропускать граждан они не могут в связи с карантином», – объяснил генерал.

По его словам, ситуация в Станице Луганской лучше. «Там определено 2 суток, правильнее – 2 дня, это среда и суббота, когда мы осуществляем пропуск по согласованным спискам с той стороной через ТКГ. И этих людей минимально пропускаем», – сообщил Юрий Лысюк.

Представитель ГПСУ отметил, что незаконные вооруженные формирования блокируют пропуск «не согласованных» по спискам людей. «Даже по гуманитарным вопросам, на похороны, на лечение, проведать родных – пропуск не осуществляют», – сообщил Лысюк.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» прибыли 76 человек, а в «республику» – 81 человек (из них двое вернулись, т.к. их не пропустили «республиканцы»);

17 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 68 человек.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».