В Бахмуте за 10 млн грн реконструируют участок водопровода

В Бахмуте (Донецкая обл.) за 10 млн грн реконструируют участок водопровода. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Бахмута.

«В городе Бахмут начинается реализация рабочего проекта "Реконструкция участка сети водопровода Д=200 мм по ул. Некрасова от ул. Гайворонского до ул. Горького, 1 в г. Бахмут", финансирование которого осуществляется за счет субвенции из областного фонда (местный бюджет)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Рабочий проект разработан Бахмутским коммунальным предприятием «Архитектурно-планировочное бюро». Общая сметная стоимость проекта составляет 10150,159 тыс. грн.

Заказчиком работ выступает Управление развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского городского совета.