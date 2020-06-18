Освобождение учащихся от ГИА: Образовательный омбудсмен озвучил детали

От прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) освобождаются те, кто завершает получение полного общего среднего образования – школьники, студенты колледжей, профтехнических учебных заведений, а вот внешнее независимое оценивание (ВНО) обязательно для тех, кто хочет учиться в учреждениях высшего образования. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, пишет УНН.

Горбачев отметил, что до конца июня все должны получить свидетельства о среднем образовании с приложениями, где будет написано, что выпускник освобожден от ГИА.

«Вчера на комитете Верховной Рады по вопросам образования была дискуссия, может ли освобожденный от ГИА поставить все же оценку ВНО в приложение к свидетельству. Депутаты согласились, что такую возможность следует предоставить, если человек этого пожелает. Механизм поручено проработать Министерству образования. Должно это выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после того решает, хочет ли вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают», – рассказал образовательный омбудсмен.

Он отметил, что ВНО, как инструмент доступа к высшему образованию, неприкосновенно. «Никоим образом попасть в университет или академию мимо ВНО не получится», – отметил Горбачев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации. Соответствующий президентский законопроект №3669 относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года зарегистрирован в парламенте как неотложный.

Министр образования Любомира Мандзий отметила, что внесенный президентом в Верховную Раду законопроект не отменяет обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО).