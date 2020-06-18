Интернаты для престарелых и людей с инвалидностью Донетчины и Луганщины получили помощь от ООН

На текущей неделе государственные интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью в Донецкой и Луганской областях получили гуманитарную помощь от международных организаций UNFPA Украины и HelpAge International, передает «Интерфакс-Украина».

«UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения совместно с HelpAge International распространили средства личной защиты и специальные наборы гигиенических и дезинфекционных средств, специально адаптированных к противодействию распространению инфекции СOVID-19, в 10 государственных интернатах для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Сейчас в этих интернатах проживает 761 человек, требующий дополнительных мер безопасности в связи с пандемией», – говорится в сообщении ООН.

В информации отмечается, что в состав помощи входили: средства для уборки помещений, в частности, дезинфекционные средства, гигиенические средства (мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, бумажные полотенца для рук, резиновые перчатки) и медицинские одноразовые защитные маски. «Все эти средства будут использоваться как сотрудниками интернатов, так и лицами, которые там проживают», – отмечают в организации.

Кроме того, каждый пакет содержал советы для пожилых людей, разработанные HelpAge International о том, как защититься от COVID-19 и материалы кампании UNFPA Украины «Разорви круг» о домашнем насилии и имеющихся сервисах помощи.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, именно у людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, есть повышенный риск более тяжелых последствий COVID-19. По статистике, смертность от коронавируса людей 60-69 лет составляет 3,6%, 70-79 лет – 8%, а старше 80 лет – 22%.