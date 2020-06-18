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Решили проверить на прочность: В прифронтовой Авдеевке двое 17-летних парней повредили арт-объект (Фото)

18.06.20 13:26
Фото: Facebook-страница «Авдеевка – моя родина»
Фото: Facebook-страница «Авдеевка – моя родина»

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) двое нетрезвых 17-летних парней повредили стелу «Я люблю Авдеевку». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

16 июня в полицию Авдеевки поступило сообщение о том, что неизвестные ночью повредили местный арт-объект «Я люблю Авдеевку», который расположен в парке по ул. Гагарина.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое 17-летних приятелей, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили испытать стелу на прочность. В результате удара несовершеннолетние повредили арт-объект.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование», – отметил и.о. начальника Авдеевского отделения полиции Роман Процик.

Фото: Facebook-страница «Авдеевка – моя родина»

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