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В ГПСУ объяснили, будут ли проходить обсервацию участники ВНО с неподконтрольного Донбасса

18.06.20 13:49
Юрий Лысюк
Юрий Лысюк

Участники Внешнего независимого оценивания знаний могут пересекать линию разграничения, не отправляясь потом на обсервацию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, во время прямого эфира на тему: «Ослабление карантина на границе» рассказал заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

Юрий Лысюк отметил, что у пограничников есть определенный перечень категорий лиц, которые при пересечении украинской границы освобождаются от обсервации.

По его словам, это касается не только тех, кто пересекает границу, но и участников ВНО, которые пересекают КПВВ на линии разграничения с неподконтрольной украинским властям части Донбасса. «Если наши граждане будут на ВНО ехать через пункты пропуска, это также их касается», – сообщил Юрий Лысюк.

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