Рада приняла решение по ВНО и ГИА для школьников

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла закон, которым разрешается выпускникам школ в этом году не проходить государственную итоговую аттестацию. Соответствующий законопроект поддержали 356 народных депутатов, пишет «Сегодня».

Данный законом устанавливается, что, в связи с карантинными ограничениями, выпускники школ в 2019-2020 учебном году освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

«Законом уточняется норма, которая с Кабинета министров снимает обязательство принимать решение о продолжительности учебного года и предоставляет ему возможность регулировать этот вопрос в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19. Кроме того, предлагается отменить императивную норму о прохождении соискателем образования государственной итоговой аттестации после окончания школы в 2019-2020 учебному году. Такая категория лиц имеет право проходить итоговую аттестацию, в том числе внешнее независимое оценивание, исключительно по собственному желанию», – сказал вице-спикер верховной рады Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что предложенная президентом инициатива никоим образом не подразумевает отмену ВНО, а лишь предусматривает возможность желающим лично принимать решение о прохождении итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

«ВНО остается основной возможностью вступления в высшие учебные заведения», – подчеркнул вице-спикер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации. Соответствующий президентский законопроект №3669 относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года зарегистрирован в парламенте как неотложный.

Министр образования Любомира Мандзий отметила, что внесенный президентом в Верховную Раду законопроект не отменяет обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО).