«Сообщили, что рисковать ради меня не в состоянии»: Бывший «министр обороны ДНР» ищет работу

Бывший «министр обороны ДНР» россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) ищет работу. Об этом сегодня, 18 июня, на своей странице в соцсети сообщил сам Гиркин.

«Начинаю искать новую работу. На нынешней мне (со всем уважением) сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой (с сотнями сотрудников) более не в состоянии», – написал бывший «министр обороны ДНР».

Где работал Гиркин – неизвестно, на конец 2019 года он жил в Москве, возглавлял штаб т.н. движения «Новороссия».

Ранее сообщалось, что интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) будет приобщено к делу о сбитом «Боинге-777» рейса МН17. В этом интервью россиянин сообщил, что несколько месяцев работал в службе безопасности «Маршал Капитал», обеспечивая личную безопасность Константина Малафеева и его семьи.

Напомним, бывшему «министру обороны ДНР» сообщили о подозрении.