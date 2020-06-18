Еще 7 человек в «ДНР» умерли от COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 7 смертей от COVID-19. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 17 июня, выявлены 37 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего из РФ. Другие случаи коронавирусной инфекции – у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 5 медицинских работников и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 7 летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 лет до 81 года и женщины в возрасте 49 и 72 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 926:

на лечении – 619 пациентов,

выписаны – 255 человек,

летальных случаев – 52.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июня в Украине коронавирусом заболели 34 063 человека (15 447 пациентов выздоровели, 966 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 349 инфицированных СOVID-19 (155 человек выздоровели, летальных случаев – 8), Луганской области – 68 инфицированных СOVID-19 (49 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 466 заразившихся (выздоровели 418 человек, летальных случаев – 11).