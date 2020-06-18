Арсений Яценюк: Рада идет на досрочные выборы?

Украина активно движется к масштабному политическому кризису, который приведет к досрочным выборам в парламент. Такое мнение в своем видеосообщении в Facebook выразил лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014-2016 годы) Арсений Яценюк.

«Монобольшинство "кинуло" собственное правительство, когда провалило его программу. Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису», – подчеркнул политик.

По его словам, это происходит в Верховной Раде не впервые.

«Почти то же самое произошло с предыдущим составом правительства. Это означает, что монобольшинство "слуг народа" не доверяет своему премьеру и своему правительству. Это превратилось в систему», – подчеркнул Яценюк.

По словам Арсения Яценюка, это означает, что Кабинет министров не будет получать никакой реальной поддержки в парламенте, чтобы проголосовать за законы, которые нужны для Украины и украинцев: «Это означает, что наша программа сотрудничества с МВФ, ЕС и международными финансовыми организациями поставлена под вопрос».

Кроме того, добавил политик, таким образом деятельность правительства по сдерживанию распространения пандемии также будет стоять под вопросом.

«Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису», – подчеркнул Яценюк.

«Рада идет на досрочные выборы?», – подытожил политик.