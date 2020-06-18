Нужен миллиард: На Донетчине нагрузку не выдерживает аварийный водопровод севера области

Проблемы с водоснабжением возникли в ряде городов Донецкой области из-за повышения объемов потребления воды в связи с жаркой погодой и с аварийным состоянием Второго Донецкого водопровода. Коммуникации не выдерживают нагрузку. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Второй Донецкий водопровод общей протяженностью 116 км является основным источником водоснабжения городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также населенных пунктов Торецкого и Константиновского районов Донецкой области.

«На сегодня он находится в аварийном состоянии, особенно участок от 2-го к 3-му подъему (требуется замена около 24 км трубопровода), и не выдерживает режима работы в условиях летнего максимума, что приводит к появлению значительного количества порывов», – говорится в сообщении.

По информации ОГА, до 9 июня подача воды по Второму Донецкому водопроводу осуществлялась в объеме 95-98 тыс. куб.м/сутки, по основным крупным городам подача воды составляла: Славянск – до 16 тыс. куб. м/сут., Краматорск – до 10 тыс . куб. м/сут., Дружковка – до 14 тыс. куб. м/сут., Константиновка – до 19 тыс. куб. м/сут.

В связи с повышением температуры воздуха и установлением жаркой погоды, с 10 июня жители стали потреблять намного больше воды. Для недопущения перебоев в водоснабжении с 12 июня была увеличена подача воды по Второму Донецкому водопроводу до 108 тыс. куб. м/сут.

«После увеличения подачи воды по Второму Донецкому водопроводу стали образовываться порывы, в связи с чем КП "Компания "Вода Донбасса" с 6:00 16 июня прекращала подачу воды для проведения работ по устранению порывов. В 02:00 17 июня были закончены сварочные работы, а с 12:00 схема водоснабжения восстановлена, и в настоящее время идет заполнение водовода от 3-го подъема до 4-го подъема. Все потребители будут получать воду постепенно, вода подается в сокращенном режиме», – пояснили в Донецкой ОГА.

Как сообщается, в целом для бесперебойного водоснабжения в летний период городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов, подачу воды необходимо осуществлять в объеме 116 тыс. куб. м/сутки, при этом потери воды по Второму Донецкому водопроводу составят до 20 тыс. куб. м/сут.

По информации КП «Компания "Вода Донбасса"», для замены аварийного участка Второго Донецкого водопровода необходимо более 1 млрд грн. Сейчас Донецкая облгосадминистрация работает над поиском источников финансирования проектов по устойчивому водоснабжению.

На сегодня разработан проект замены аварийных участков. Благодаря помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в 2019 году выполнены работы по замене аварийного участка водовода диаметром 1400 мм длиной 530 м в районе второго и третьего подъемов, стоимость ремонтных работ – 30 млн грн. Во время ремонта технологические сегменты достигают 3-х метров.

КП «Компания "Вода Донбасса"» просит жителей северной группы городов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, поскольку без проведения полной реконструкции водопровода не может гарантировать его бесперебойную работу.