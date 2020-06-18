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«Парадными коробками» и в масках: В Донецке провели открытую репетицию парада (Фото)

18.06.20 15:51
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

В «ДНР» сегодня, 18 июня, в Донецке состоялась открытая репетиция парада, который должен состояться 24 июня. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Репетиция прошла на центральной улице Донецка – улице Артема.

«Было отработано прохождение парадными коробками. В марше участвовали несколько сотен человек: военнослужащие различных подразделений народной милиции ДНР, сотрудники МЧС, МВД, курсанты донецкого высшего общевойскового командного училища, воспитанники военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия" и другие. Аккомпанировал духовой оркестр», – уверяют в «ДНР».

Движение в центре Донецка на период репетиции перекрывали, на месте дежурили бригады «скорой помощи» и «пожарные». Все участники репетиции были в масках.

Напомним, что в военном параде в «ДНР» примут участие около 2500 представителей военизированных формирований, как всегда, будет продемонстрирована военная техника. В «республике» показали, как идут репетиции.

В «ЛНР» также продемонстрировали подготовку к параду Победы, который также пройдет 24 июня. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина, и как на жаре участники выдержат несколько часов в защитных масках и резиновых перчатках.

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