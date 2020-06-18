Коронавирус у Елены Зеленской: Появились новые данные о состоянии первой леди

Супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой обнаружили коронавирус, продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Первая леди проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Состояние Елены Зеленской оценивают как стабильное.

«В настоящее время течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное», – говорится в сообщении.

Что касается самого Владимира Зеленского и его детей, то они здоровы. У них планируют взять анализы на очередные ПЦР-тесты завтра.