Фильмы под открытым небом: В Мариуполе открылся первый автокинотеатр (Фото)

Пока кинотеатры закрыты на карантин, у жителей Мариуполя появилась возможность снова смотреть фильмы на большом экране, теперь уже под открытым небом. В городе открылся первый автокинотеатр, передает «MRPL.city».

Организаторы подчеркивают, что это – одно из безопасных развлечений в период карантина. Для просмотра фильма зрителям не нужно будет покидать свою машину. Изображение транслируется на большом LED-экране, а звук – через FM-волну.

«Каждый водитель может сесть в свой автомобиль и поехать навстречу романтической атмосфере 1950-х годов. Вниманию зрителей будут представлены как современные картины с известными актерами, так и призеры кинофестивалей, и лучшие фильмы украинского кинематографа», – рассказала организатор автокинотеатра Ольга Новикова.

По ее словам, во время работы автокинотеатра соблюдаются все карантинные меры: между автомобилями устанавливают дистанцию.

Купить билет и выбрать место для парковки можно с помощью онлайн-сервиса. Это гарантирует отсутствие очередей и быстрое ориентирование зрителей на время сеанса.

Первый дистанционный кинопоказ уже состоялся – на открытии показали французскую кинокомедию «Что-то не так с тобой» и фильм фестиваля ужасов «Best Horror Shorts». Репертуар планируют менять каждую неделю.

Кинотеатр, рассчитанный на 37 автомобилей, будет работать в Мариуполе на парковке ТРЦ «ПортCity» (Запорожское шоссе, 2).

Напомним, ранее в Славянске (Донецкая обл.) открыли автокинотеатр. Для жителей – это единственное место в период карантина, где можно посмотреть фильмы. Расположено новое заведение на территории культурного центра «Монополия Крона», для этого выделили площадку в 300 кв. м.