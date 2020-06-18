Открыты 15 пунктов пропуска: В ГПСУ рассказали о пассажирском авиасообщении

В Украине возобновляется авиационное пассажирское сообщение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, во время прямого эфира на тему: «Ослабление карантина на границе» рассказал заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

Лысюк напомнил, что на этой неделе были открыты 15 авиационных воздушных пунктов пропуска. «Они могут функционировать, но сейчас у нас функционирует пассажирское сообщение в Борисполе и во Львове, как и раньше. Решения областных санитарных комиссий по поводу открытия пассажирского сообщения – есть в Одесской, Харьковской, Днепропетровской обладминистрации. В этих аэропортах может осуществляться воздушное сообщение. И оно уже начинается», – сообщил генерал-майор.

Он посоветовал получать информацию – графики полетов, расписания – на официальных сайтах аэропортов, сайтах авиакомпаний, осуществляющих перевозки. «Можете покупать билеты и лететь куда захотите, в случае необходимости… У нас ни на вылет, ни на прилет для граждан Украины ограничений нет. По прилету – если с "красной" зоны (страны, где большое количество заболевших коронавирусом – ред.) гражданин Украины прибывает, то обязательно 14 дней самоизоляции через приложение "Дій вдома"», – сказал Юрий Лысюк.

По его словам, для иностранцев нет по выезду никаких ограничений – в обычном порядке они могут выезжать или вылетать. Что касается прилета или приезда на территорию Украины, то важно, из какой страны прибыл иностранец.