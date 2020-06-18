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Красный Крест направил 45 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную часть Донбасса

18.06.20 15:39
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста направил 3 грузовика с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Автомобили с гуманитарным грузом проследовали через КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Всего более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов получат жители временно оккупированных территорий Украины. Отметим, что пограничники Донецкого отряда и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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