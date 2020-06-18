Померяли протестный уровень и ужаснулись: Лисянский рассказал о шахтерских бунтах в «ЛНР»

Жители неподконтрольных украинскому правительству городов Луганской области впервые вышли на массовые протесты против местной «власти». Люди требовали погасить долги по зарплатам шахтерам, уже не боясь репрессий и «МГБ». Об этом рассказал представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «Диалог.UA».



Павел Лисянский отметил, что протестные настроения начались с аварии в районе рядом с шахтой «Никанор-Новая».

«Такие нарушения трудовых прав были всегда, а в 2019 году грянула авария на шахте "Схидкарбон" и унесла жизни 17 человек. Вместо того чтобы обратиться к украинским властям, потому что военизированные горно-спасательные отряды незаконных вооруженных формирований были неспособны ликвидировать аварию, они в этом сами признались, они обратились к Министерству чрезвычайных ситуаций РФ. И они ехали сутки до места аварии. Я вам как горный инженер хочу сказать, что это уже всё. Они даже здесь поставили свои политические амбиции выше человеческих жизней. Уже тогда начались разговоры», – рассказал Лисянский.

По его словам, в шахтерских протестах в «ЛНР» есть особенность: «Протесты вспыхивают на тех шахтах, на которых ранее было более одного профсоюза. Есть профсоюз от Федерации профсоюзов, а есть профсоюзы альтернативные, их называют независимые (НПГУ, был Независимый профсоюз Донбасса, были отдельные профсоюзные организации). Те предприятия и коллективы, которые прошли через создание двух профсоюзов – шахты "Комсомольская", "Белореченская", – и выходят на протест, потому что они знают и научены, как бороться за свои права. Другие шахты были закрыты и не протестовали».

Павел Лисянский пояснил, что шахтеры могут очень долго терпеть. Но это те люди, которые знакомы с буро-взрывными работами, то есть со взрывами под землей.

«Они не боялись проходить под этими выработками, обеспечивая энергетическую безопасность страны. Они добывали уголь, там были серьезные взрывы, они хоронили своих друзей, товарищей… Это сильное зрелище, когда мать плачет, когда жена плачет, а ты стоишь и думаешь, а тебе завтра туда тоже спускаться в шахту. И ты не знаешь: поднимешься ты или нет. Это я к чему говорю? К тому, что если шахтера довести, он пойдет на все. ...О каких репрессиях мы говорим? Он каждый день жизнью рискует», – подчеркнул Лисянский.

Представитель омбудсмена считает, что если шахтеры пошли на протест, то «им терять уже нечего». «Они не могут в глаза своим родным и близким смотреть, что они им скажут: что мы опять отработали, нас использовали и денег не заплатили. В конце концов они дошли до точки. Сначала это случилось на "Никанор-Новой" и пошла цепная реакция, ведь протест должен быть намного серьезнее. Это просто "МГБ" у них сработало с опозданием, все-таки допустило протест», – говорит Лисянский.

Он отмечает, что шахтеры – это тот оплот, на который Украина должна опираться при реинтеграции и деоккупации.

«Это не просто шахтеры, это те люди, которые не взяли в руки оружие. Эти люди просто мирно работают. Они своим трудом хотят вернуть то время, я знаю, я с ними разговариваю. Они говорят: "Мы вспоминаем то время, 2012-й год, 2013-й, когда зарплата платилась, когда предприятия работали, когда мы хотели, чтобы дети наши в горный институт поступали, когда только в Красном Луче было 6 шахт. А сейчас нас всего этого лишили. Ты думаешь, мы не понимаем, кто это сделал? Понимаем! Но мы понимаем, что нас меньшинство"», – рассказал правозащитник.

По его словам, в ситуации на «Никанор-Новой» и «Комсомольской» они поняли, что уже все, терпеть дальше нельзя, и они «затянули» «МГБ» на свою территорию, то есть в шахту.

«Что "МГБ" сделали? Город окружили? В город люди вышли поддержать горняков. А на рынке семьи начали выходить и говорить: "Сколько можно над нашими мужиками издеваться?! Что вы делаете?" И они померили протестный уровень в Антраците, и они ужаснулись. Вот и все "МГБ". А увидели это шахтеры Антрацита, когда стала на протест "Никанор-Новая"», – рассказал Лисянский.

После протеста на "Никанор-Новой", говорит правозащитник, сняли руководителя профсоюза Олега Акимова. «Они увидели, что они могут что-то менять даже в оккупации, в себя поверили. А когда шахтеры на "Комсомольской" начали протестовать, к ним начали другие подъезжать с других шахт, но их уже не пустили, некоторых задержали и арестовали. Потом, когда они уже неделю сидели (под землей – ред.), к ним люди вышли», – говорит Лисянский.

Он подчеркнул, что мирные жители на неподконтрольной территории начали выходить против местных «администраций» впервые с 2015 года. «О чем это говорит? О том, что, когда говорим о деоккупации, нужно акцентировать на социально-экономические права», – резюмировал представитель омбудсмена.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» продолжалась с 5 по 13 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Представители «МГБ ЛНР» допрашивали работников с целью выявления зачинщиков протеста, и первоначально задержали двух сотрудников шахты. Далее число задержанных выросло до 14 рабочих. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеили листовки. 13 июня горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Они добились выплаты задолженность за апрель, однако без компенсаций и доплат. Также «МГБ ЛНР» освободило большинство удерживаемых, но продолжает держать «на подвалах» 7 шахтеров, участвовавших в недавних забастовках на трех шахтах. В этой связи в «ЛНР» и «ДНР» призывают к всеобщей акции протеста «Поддержи похищенных шахтеров».

Также с 29 апреля по 5 мая проходила подземная забастовка на шахте «Никанор-Новая». Горняки требовали выплатить задолженность по зарплате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. В протесте принимали участие около 50 бастующих. Благодаря акции уже 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца, но шахтеры не поднялись на поверхность, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. «Министр углепрома ЛНР» Павел Мальгин пообещал выплатить всю текущую задолженность. 27 мая горняки получили выплаты еще за 5 месяцев. При этом с предприятия были уволены свыше 30 работников, участвовавших в акции.

Также в апреле в «ЛНР» прошла забастовка на шахте «Белореченская».