Славянск остается на строгом карантине, – горсовет

В Славянске (Донецкая обл.) продолжают действовать ограничения карантина, поскольку эпидситуация остается напряженной. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба горсовета.

«15 июня 2020 года областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не разрешила ослаблять карантинные мероприятия в городе Славянске. Поэтому, как и ранее, в городе действуют следующие основные ограничения и запреты», – говорится в сообщении.

В частности, в Славянске:

не работают дошкольные учебные заведения;

запрещена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров;

запрещено проведение спортивных мероприятий (в том числе без зрителей);

ограничен личный прием граждан органами местного самоуправления, государственными и коммунальными структурами, органами Пенсионного фонда;

городской транспорт работает в режиме специальных перевозок.

По данным горсовета, на сегодня в Славянске насчитывается 86 больных COVID-19, из них 7 – дети.

Напомним, в Славянске с 29 мая фиксируют рост заболевания коронавирусом. 8 пациентов находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Константиновки, одна женщина в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за роста количества заболевших коронавирусом городские власти ввели ряд карантинных ограничений, а в облгосадминистрации приняли решение прекратить междугороднее сообщение из Славянска.

Установили два возможных источника инфицирования работников одного из предприятий города, откуда дальше пошло заражение. По данным ОГА, инфекция могла попасть с западной Украины, через партнеров этого предприятия, или из Российской Федерации.