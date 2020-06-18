Три категории людей: В ВОЗ раскрыли, кто первым получит вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает рекомендации относительно категорий людей, которые должны будут получить вакцину от коронавируса в первую очередь. Предварительно определили три таких категории, передает «РБК-Украина» со ссылкой на The New York Times.

По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будет отдаваться:

людям, работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, таким как медики или полиция;

людям из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилым или с сопутствующими заболеваниями;

людям, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса, таких как тюрьмы или дома престарелых.

ВОЗ надеется, что в этом году будет произведено несколько сотен миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года – 2 млрд доз.

«Я надеюсь, я настроена оптимистично. Но разработка вакцин – это сложное дело, оно сопряжено с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая потерпят неудачу, мы не должны терять надежду, мы не должны сдаваться», – заявила Сваминатан.

Она также добавила, что данные генетического анализа показали, что новый коронавирус еще не мутировал таким образом, чтобы изменить тяжесть заболевания, которое он вызывает.