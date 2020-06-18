В «ДНР» рассказали, чем лечат коронавирус (Фото)

В «ДНР» с появлением COVID-19 работа врачей-инфекционистов усложнилась. К их прямым обязанностям добавилась еще и работа психолога, а противочумные костюмы стали ежедневной рабочей одеждой.

В Донецке Центральная городская клиническая больница № 1 выделена под лечение больных, инфицированных коронавирусом.

Прежде чем приступить к работе, медики надевают специальные защитные костюмы. В них они вынуждены ходить до конца смены, которая может длиться более суток. В условиях летней жары даже эта задача является непростой. Переодевшись врачи начинают обход пациентов.

Работники отделения оказывают медицинскую помощь пациентам, кормят их и регулярно обрабатывают помещение и оборудование.

«Самый сложный перил был тогда, когда появились первые пациенты. Это были люди с подозрением на COVID-19, мы еще тогда не знали их диагноз. В течение первой недели взяли себя в руки, отладили маршруты, наладили работу. Сейчас все хорошо», – говорит заведующая инфекционным отделение ЦГКБ № 1 Марина Шатилова.

Медики рассказали, как происходит лечение больных COVID-19. Тем, у кого болезнь протекает в легкой форме, назначают жаропонижающие препараты, средства от кашля, а также витамин С. Если заболевание имеет среднюю тяжесть – применяется антибактериальная терапия.

«Есть специфические препараты, ими нас обеспечило министерство здравоохранения. Например, мы применяем "Калидавир", который назначаем при пневмониях – при тяжелой и средней степени заболевания. В основном, это и все лечение коронавирусной инфекции. Специфического препарата, который полностью бы лечил это заболевание, на сегодняшний день не существует», – отметила заведующая приемным отделением ЦГКБ № 1 Виктория Петрова.

Медики заверяют, что все лекарства имеются в достаточном количестве.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube