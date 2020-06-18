Выезд – свободный: В «ЛНР» утвердили требования по пересечению линии разграничения

В «ЛНР» определились с требованием к лицам, которые могут въезжать в «республику» и выезжать через линию разграничения с подконтрольной Украине территории. Как отмечают местные интернет-ресурсы, соответствующие изменения были внесены в «указ главы ЛНР» «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская».

«Въезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской народной республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт», – говорится в «указе».

Въезд лиц, не имеющих регистрацию (прописку) в «ЛНР», осуществляется по спискам, которые формируются постоянно действующей в «республике» группой на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда.

Основанием для въезда по спискам является:

проживание родственников в «ЛНР»;

с целью осуществления лечения в «ЛНР»;

с целью обучения в «ЛНР»;

необходимость ухода за больным, проживающим в «ЛНР»;

в связи с погребением родственника или близкого лица, проживающего в «ЛНР».

Также установлен график работы «республиканского» контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» – с 7:00 до 19:00.

Также в «ЛНР» приняли решение о возможности свободного выезда из «республики» на подконтрольную Украине территорию.