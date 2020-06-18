Санкции против РФ и новые возможности для Украины: Разговор о единстве и демократическое лидерство Запада

В пятницу, 19 июня, в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная коллективной политике Запада против агрессии России и в поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Форума.

8 июня 2020 года сопредседатели двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов призвали правительство США применить санкции против российских компаний, которые решатся продолжить строительство печально известного магистрального газопровода Северный поток-2.

11 июня Североатлантический совет, руководящий орган НАТО, принял решение о предоставлении Украине нового статуса партнера с расширенными возможностями, что свидетельствует о появлении нового качества наших отношений на пути к полноправному членству Украины в Альянсе.

Новые санкции Запада против России.

Новые возможности НАТО для Украины.

Как остановить российскую энергетическую оккупацию в Европе?

Что означает новый статус Украины в партнерстве с НАТО?

Как укреплять единство Запада и защищать Украину?

Эти вопросы обсудят авторитетные гости Форума.