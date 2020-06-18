Санкции против РФ и новые возможности для Украины: Разговор о единстве и демократическое лидерство Запада

В пятницу, 19 июня, в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная коллективной политике Запада против агрессии России и в поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Форума.
8 июня 2020 года сопредседатели двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов призвали правительство США применить санкции против российских компаний, которые решатся продолжить строительство печально известного магистрального газопровода Северный поток-2.
11 июня Североатлантический совет, руководящий орган НАТО, принял решение о предоставлении Украине нового статуса партнера с расширенными возможностями, что свидетельствует о появлении нового качества наших отношений на пути к полноправному членству Украины в Альянсе.
- Новые санкции Запада против России.
- Новые возможности НАТО для Украины.
- Как остановить российскую энергетическую оккупацию в Европе?
- Что означает новый статус Украины в партнерстве с НАТО?
- Как укреплять единство Запада и защищать Украину?
Эти вопросы обсудят авторитетные гости Форума.
- Марси Каптур, выдающийся американский политик, член Конгресса США, член Демократической партии и сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов.
- Д-р Майкл Карпентер, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, бывший заместитель помощника министра обороны и внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена.
- Посол Александр Вершбоу, известный американский дипломат, отмечен высшей наградой Государственного департамента США, бывший посол при НАТО в 1997-2001 годах и в России в 2001-2005 годах и бывший заместитель генерального секретаря НАТО.
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
- Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году и член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».