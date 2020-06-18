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Работает с 1964 года: В Новогродовке капитально ремонтируют опорную школу (Фото)

18.06.20 17:08
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Новогродовке (Донецкая обл.) продолжается капитальный ремонт школы № 7, которая комплексно модернизируется под опорное учебное заведение. Само сооружение школы было введено в эксплуатацию в 1964 году. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Проектная мощность школы составляет 960 мест при двухсменном обучении. В настоящее время в школе обучаются 465 детей в 19-ти классах.

«В настоящее время произошли следующие изменения: проведена термомодернизация здания школы и мастерских, замена внутренних сетей водо-, тепло- и электроснабжения, проведены отделочные работы внутренних помещений, замена технологического оборудования (столовая, мастерские), выполнены мероприятия по доступности объекта для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Общая стоимость первой очереди капремонта составляет 81 млн. 627 тыс. грн. В текущем году финансирование в сумме 47,6 млн грн выделили за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов Донецкой области, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

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