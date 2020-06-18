В Луганске: В кассе главного перевозчика не досчитались более 2 миллионов

В неподконтрольном украинской власти Луганске руководство городского коммунального предприятия «Луганскэлектротранс» самовольно тратило деньги, поступающие в кассу. Проведенная инвентаризация установила недостачу в кассе на сумму более 2,2 млн руб. (917 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Отметим, что КП «Луганскэлектротранс» осуществляет в Луганске пассажирские перевозки по городским маршрутам электротранспортом и автобусами.

В ходе проверки выявили, что «наличку» из кассы на протяжении длительного времени брали кассир, и.о. главного бухгалтера и и.о. директора. Взятые деньги никак документально не оформляли, тратили их также безотчетно.

«В период с октября 2019 года по февраль 2020 года с целью сокрытия фактов хищения в программе бухгалтерского учета "1С Бухгалтерия" производились бухгалтерские проводки о выдаче денежных средств в адрес юридических лиц, в том числе не зарегистрированных на территории республики, на общую сумму 2,2 млн руб.», – говорится в сообщении.

При этом перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за февраль и март 2020 года на общую сумму 2,8 млн руб. (1,2 млн грн).

В итоге, в «ЛНР» возбудили два «уголовных дела» о присвоении средств с использованием служебного положения и о присвоении средств в особо крупном размере.

Данные статьи «уголовного кодекса ЛНР» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.