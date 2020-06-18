В «ЛНР» жителю Алчевска «присудили» 10 лет тюрьмы за «госизмену»

В «ЛНР» жителя Алчевска «приговорили» к 10 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба «Генеральной прокуратуры ЛНР».

В «генпрокуратуре» утверждают, что мужчина весной 2018 года, «находясь на подконтрольной Украине территории, был завербован Службой безопасности Украины».

«С августа 2018 года по май 2019 года осуществлял шпионаж в интересах иностранного государства и специальных служб (СБУ), собирал и неоднократно передавал своему куратору из СБУ сведения о перемещении личного состава, военной техники и дислокации подразделений Народной милиции ЛНР», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что «подсудимый чистосердечно раскаялся и полностью признал свою вину».