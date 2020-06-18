В «ЛНР» рассказали, как работает новое единое угольное предприятие

В «ЛНР» в рамках реорганизации угольной отрасли создали единое «республиканское» предприятие «Восток-уголь», в состав которого вошли все действующие шахты и сопутствующие предприятия. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил гендиректор «Восток-угля» Владимир Шатохин.

Он отметил, что «республиканское» предприятие начало работу 1 мая.

«В состав нашего предприятия было включено 17 шахт, 5 обогатительных фабрик, 34 вспомогательных предприятия. Численность нашего предприятия на сегодняшний день составляет более 30 тысяч человек», – сказал Шатохин.

В настоящее время на шахтах, входящих в «Восток-уголь», эксплуатируется 21 лава. «В этом году мы собираемся ввести 10 лав, в течение еще двух лет – 24 новых очистных забоя, которые дадут прирост объема производства в два раза», – анонсировал гендиректор.

Он заверил, что в предприятие будет инвестировано 5 млрд руб. (2 млрд грн по местному курсу валют). Данные средства пойдут на модернизацию действующих лав и разработку новых.

Планы же ближайшего периода – в июне увеличить объем добычи в полтора раза в сравнении с маем, что «прямо пропорционально увеличит фонд оплаты труда».

Шахты, которые не вошли в «Восток-уголь», будут закрыты. Как отметила «министр труда и соцполитики ЛНР» Светлана Малахова, за содействием в трудоустройстве уже обратились 700 работников ликвидируемых предприятий, 24% из них получили новое место работы. Дополнительно 160 сотрудников изъявили желание досрочно выйти на пенсию.