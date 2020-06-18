Нет средств на аренду: Из-за карантина переселенцы из городов хотят переехать в села

В Харькове более 30 переселенцев обратились в организацию «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») с просьбой найти им жилье в сельской местности. Из-за карантина они понесли убытки и арендовать жилье в городах стало для них проблематично. Об этом рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина, передает «Громадське радіо»

Она отметила, что переселенцам пытались помочь двумя путями:

предоставляли информацию о вариантах временного размещения в общежитиях, построенных за счет международных доноров;

или связывалась с сельскими советами и уточняли возможности выделить в пользование какие-то дома.

В то же время Вершинина заметила, что сельские советы предпочитают предоставлять жилье специалистам, которых не хватает в селе. Например, медикам и учителям. Или предоставляют дома в очень запущенном состоянии – но у человека, который переезжает в село именно из-за нехватки денег, нет средств чтобы сделать такой дом пригодным для проживания.

«По собственному опыту я знаю, что помочь семье переселенцев обустроиться на селе, обустроить дом стоит очень дорого. Люди имеют иллюзию, что можно приехать в село, обрабатывать огород и просто жить. Но переселенцы, которые соглашаются переехать в сельский дом, в первую очередь, сталкиваются с тем, что им необходимо пробить скважину, купить помпу, поменять окна, отремонтировать потолок, пол и провести газ – а это несколько тысяч долларов», – говорит общественница.

Она добавила, похожая ситуация из-за карантина и у переселенцев в Днепре.