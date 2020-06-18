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На Донетчине спасатели за неделю восстановили более 40 домов в прифронтовой зоне (Фото)

18.06.20 18:42
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Спасатели из разных областей Украины уже неделю проводят работы по восстановлению поврежденного в результате боевых действий жилья в прифронтовой зоне Донетчины. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Работы уже завершены по 41 адресу. Восстановительные работы проводятся в Бахмутском, Волновахском, Ясиноватском районах, в городах Авдеевка, Торецк, Красногоровка и Марьинка.

Всего запланировано восстановить более 900 домов, к работам привлечено 200 спасателей со всей страны. В частности, в пгт Луганское Бахмутского района работают спасатели из города Ровно.

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